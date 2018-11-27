После реакции России на провокацию, Украина временно прекратит подстрекательство

После неожиданной реакции России на инцидент в Керченском проливе Украине временно прекратит провокации в отношении Крыма, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое мнение в комментарии «Аргументам недели – Крым» выразил политолог Владимир ДЖАРАЛЛА.

По его словам, изначально предполагалось, что вариантов развития кризиса будет два: Украина или оформит заявку на прохождение военных судов по правилам и пройдет по своему маршруту под контролем, или катера развернутся и уйдут обратно. Политолог считает, что эти варианты давали возможность Украине дальнейших провокаций. При этом реакция России была неожиданной, но единственно верной.

«Продемонстрировав силу, Россия заговорила с той стороной единственным языком, который она понимает. Как только это произошло, сейчас видно, что для украинской стороны это во многом оказалось неожиданностью, и ее реакция – очень нервная и истеричная. Они просто не подумали, что такой вариант может быть. Поэтому, мне кажется, что на некоторое время провокации в отношении Крыма и обострение этой ситуации прекратятся», – заметил эксперт.

Однако в долгосрочной перспективе кто-то «стоящий за кулисами» может снова организовать подобную провокацию, чтобы вызвать обострение во взаимоотношениях России с Европой или США.

«Но это будет через достаточно длительное время. Пока реакция России оказалась неожиданной, правильной и пресекла обострение ситуации», – добавил ДЖАРАЛЛА.

Напомним, утром 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России.

По данным погрануправления ФСБ Крыма, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям кораблей РФ остановиться. В связи с этим украинские суда были задержаны. В процессе пограничники применили оружие. ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы России. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь пресс-центр ВМС Украины заявил об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.

После инцидента в Украине было принято решение о введении военного положения на территории 10 приграничных областей страны. Оно начнет действовать 28 ноября и продлится 30 дней.