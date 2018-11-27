Введение военного положение на территории Украины ударит по простым крымчанам

Решение о введении военного положение на территории ряда областей Украины скажется на простых крымчанах, посещающих эту страну, однако не будет иметь глобального значения для полуострова, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое мнение в комментарии «Аргументам недели – Крым» выразил политолог Владимир ДЖАРАЛЛА.

По его словам, военное положение отразится на жителях Крыма, которые часто посещают территорию Украины, чтобы увидеться с родными.

«Очень многие люди имеют родственников на той стороне, многие достаточно давно живут там, сохраняя родственные связи с теми, кто остался на полуострове», – сказал политолог.

Эксперт заметил, что значительное число крымчан едут в Украину также из-за внутренних санкций. Им приходится обращаться в консульские учреждения, чтобы оформить документы для поездок в Европу или США.

Кроме того, в связи с введением военного положения должно произойти усиление контроля на границе Украины с Крымом. Особенно сложно будет ее пересекать мужчинам призывного возраста, к которым возникнет повышенное внимание.

«Неприятности, если они будут, то ударят по обычным гражданам. В глобальном плане – в целом для Крыма – это для нас никакого значения не имеет, так как экономические, торговые и иные связи с Крымом фактически прекращены Украиной», – сказал политолог.

При этом ДЖАРАЛЛА выразил мнение, что принятие решения о введении военного положения скорее наносит ущерб украинской стороне, а выглядит оно «нервной и истеричной реакцией в ситуации, когда они просто не знали, что делать».

«Продемонстрировали вот такую некую решительность, но при этом выяснилось, что это нанесет ущерб им самим. К тому же, противники внутри самой системы не хотели политических ограничений, поэтому приняли такое странное, даже не половинчатое, а несуразное решение», – сообщил он.

Напомним, утром 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России.

По данным погрануправления ФСБ Крыма, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям кораблей РФ остановиться. В связи с этим украинские суда были задержаны. В процессе пограничники применили оружие. ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы России. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь пресс-центр ВМС Украины заявил об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.

После инцидента в Украине было принято решение о введении военного положения на территории 10 приграничных областей страны. Оно начнет действовать 28 ноября и продлится 30 дней.