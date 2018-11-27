Германия потребовала от Украины доказательств по факту провокации

А она показалась симпатичной — министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По крайней мере, в заголовках со словами призыва от Украины предоставления доказательств конкретных событий, которые официальный Киев заявляет по факту воскресной провокации в море. Тогда группа военных кораблей украинских вооруженных сил вторглась на территорию Российской Федерации.

Немецкий министр обороны выступала на конференции по безопасности в Берлине. В своей речи они пояснила, что обстоятельства произошедшего «еще не полностью понятны». После этого Урсула фон дер Ляйен призвала не допустить эскалацию конфликта, а потом начала отпускать шпильки в адрес Москвы.

«Речь идет об уважении территориальной целостности», — провозгласила немецкий министр обороны: «Кремль нарушил эти правила и принципы в последние годы. В нынешней ситуации обе стороны Россия и Украина, должны показать, что они активно способствуют деэскалации».

Вообще-то, в нынешней ситуации Германия должна помнить об угрозе фашизма, ростки которого она же сама и посадила на украинской почве во времена, когда сама вторглась на территорию России.

Немецкий министр потребовала от России освободить украинские корабли. На самом деле, это обычные нарушители, которые совершили попытку незаконного пересечения границы. При этом они, по сути, контрабандным путем пытались провезти военную технику. Это уже серьезное уголовное преступление. Доказательств правомерности своей позиции, нацеленную на «защиту военных контрабандистов», Урсула фон дер Ляйен предоставить не удосужилась.