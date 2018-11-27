На стартовом комплексе ракеты «Союз-2» Восточного обнаружен критический дефект

На стартовом комплексе ракеты "Союз-2" космодрома Восточный найден критический дефект. СМИ пишут о дефекте на основании того, что на сайте госзакупок появился договор подряда на выполнение работ по разработке технических решений, корректировке рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замене проектного оборудования и материалов по объекту: Космодром "Восточный".

Обнаружены и другие неисправности: протечки во швах бетонирования и отверстия крепления опалубки, а в центральном распределительном пункте для соединения арматуры использована сварка, а не муфта, - сообщает РИА Новости.

В "Роскосмосе" опровергли наличие критических дефектов в стартовом сооружении на космодроме "Восточный", - передаер Пятый канал. Пресс-секретарь входящего в госкорпорацию ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Дмитрий Белкин сообщил, что все имевшиеся замечания были устранены в октябре месяце, и замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома "Восточный" нет.