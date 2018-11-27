Украинцев напугали условиями военного положения

Украинские СМИ опубликовали список ограничений, которые будут введены в результате объявления режима «военного положения». В десяти регионах силовики будут работать в усиленном режиме. Там ущемлены права граждан на тайну переписки, телефонных разговоров, свободу передвижения, свободу мысли и слова, проведение митингов, собраний, референдумов, забастовок.

Может быть введен комендантский час и особый режим въезда-выезда, трудовая повинность, отчуждение имущества. В областях увеличится количество патрулей.

Кроме того, военное положение предусматривает частичную мобилизацию. Это стало поводом для страхов молодых украинцев. В средствах массовой информации уже сообщается о том, что переехавшие в другие регионы жители областей, подпадающих под действие режима «военного положения», начали бояться возвращаться домой.