Из-за военного положения на Украине обрушилась гривна

Предсказанное «Аргументами недели» обрушение курса доллара свершилось моментально после одобрения введения режима военного положения на Украине. В киевских обменниках скачки весь вторник наблюдаются скачки курса. За несколько часов доллар вырос на 1,5 гривны. Потом украинская валюта немного отыграла позиции.

О том, что падение курса национальной валюты станет первым ударом по экономике Украины после введения военного положения, АН сообщали в контексте рассказа об экстренном собрании совета безопасности Украины. В ходе совещания выступил глава украинского нацбанка. Он уверил, что перебоев в работе банковской системы не будет.

Проблемы, которые неизбежно возникают в подобных историях, опытный экономист дипломатично не упомянул. Его о них и не спрашивали. Все участники "вечери киевского совбеза" понимали, что курс обрушится. Банковская система так и работает: в любой непонятной ситуации она обрушивает курс национальной валюты. Единственное, что могут сделать банкиры - заработать на падении курса, скупив доллары. Судя по тому, что гривна резко упала, многие участники финансового рынка на Украине так и сделали.