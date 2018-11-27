Рынки и ярмарки кубанцам необходимы

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание с депутатами, работающими на постоянной основе.

Центральная тема обсуждения – организация и регулирование деятельности розничных рынков и ярмарок в Краснодарском крае. С подробной информацией по вопросу выступил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил востребованность рынков и ярмарок, одновременно выразив обеспокоенность снижением их числа в крае.

- На территории Краснодарского края с 2014 года количество рынков сократилось почти в три раза. Но есть четкое понимание, что жителям Кубани они необходимы. Любой город начинается с рынка, а представить без рынка и ярмарки южный город – невозможно. Сегодня перед нами стоит задача сохранить рынки, предотвратить их перепрофилирование, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

По данным департамента, если в 2014 году в крае было 97 рынков, то в настоящее время их 32. Роман Куринный пояснил, что такое сокращение связано с рядом причин. Среди них – несоответствие торговых объектов современным архитектурным требованиям, отсутствие необходимой инфраструктуры и комфортных условий для покупателей и продавцов, ассортимент рынков, не отличающийся от гипермаркетов. А также запрет на использование временных строений и сооружений, установленный федеральным законом.

Краевой парламент со своей стороны предпринимает меры для поддержки ярмарок и рынков на законодательном уровне. Юрий Бурлачко напомнил, что в сентябре этого года депутаты внесли изменения в региональный закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Согласно принятым коррективам, организаторам торговых площадок разрешается предоставлять гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, на безвозмездной основе дополнительные торговые места.

Эффективно стимулировать социальную направленность частных рынков позволят льготы по налогу на имущество организаций. Это предложение выдвинул краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. На планерном совещании парламентарии его одобрили.

Также одной из мер поддержки рынков может стать краевой конкурс на звание «Лучший рынок Краснодарского края». С этой инициативой выступил профильный комитет ЗСК, возглавляемый вице-спикером Сергеем Алтуховым.

По его словам, цель конкурса – поощрение лучших хозяйствующих субъектов, добившихся высоких экономических показателей, системно улучшающих качество торговых услуг населению.

Особое внимание в ходе обсуждения вопроса парламентарии уделили торговым площадкам, расположенным вдоль крупных автомагистралей. Они востребованы у туристов, и продаваться там, по мнению участников совещания, должны не только местные продукты, но и сувениры, созданные кубанскими ремесленниками. Говорилось и о том, каким должен быть формат рынков, чтобы он оставался достойным конкурентом гипермаркетов. В качестве примера были приведены так называемые современные рынки-фудкорты, на которых можно дегустировать свежую местную продукцию. Роман Куринный отметил, что подобный рынок, отвечающий новейшим тенденциям, планируется построить в районе Западного обхода Краснодара.

- Самое важное – создать комфортные условия для людей, как гостей нашего региона, так и местных жителей. Давайте общими усилиями искать оптимальные решения, которые устроят всех. Определенная система в торговой сфере создана, ее необходимо придерживаться, в нее надо встраиваться, – подвел итог беседы Юрий Бурлачко.

В завершении обсуждения депутаты дали рекомендации профильным ведомствам по дальнейшему развитию рынков и ярмарок. В итоговой резолюции в числе прочего обозначена задача продолжить работу по благоустройству территорий рынков и ярмарок в муниципальных образованиях Краснодарского края. Департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя рекомендовано подготовить и направить в Контрольно-счетную палату Краснодарского края экономические расчеты и обоснование для оценки эффективности планируемых налоговых льгот. Депутаты отметили также необходимость более эффективной реализации положений краевого закона о предоставлении бесплатных торговых мест на ярмарках для садоводов, огородников, владельцев ЛПХ.