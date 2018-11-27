В Дагестане стреляли в известную певицу

В Дагестане давно свои законы. И главный тренд региона - борьба за нравственность. Помните спор Хабиба Нурмагомедова и Тимати, в результате которого был отменен концерт Егора Крида в Махачкале? Так это еще «цветочками», а потом дело дошло до перестрелок и убийств.

После перестрелке в ночном клубе «Бест», где 26-летний сотрудник Росгвардии, действовать в республике решили крайне радикально — сразу закрыть все клубы в Дагестане. Инициативу высказал Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, а поддержал его, естественно, все тот же борец за нравственность Хабиб. И клубы начали массово закрываться.

Ну а дальше совсем из ряда вон выходящее событие: возле своего дома пытались расстрелять местную знаменитость - заслуженную артистку Дагестана Машидат Омарасхабову. Неизвестный несколько раз выстрелил женщине в живот и скрылся с места преступления. Артистка была доставлена в местную больницу, где была сделана операция. Говорят, что ее состояние уже стабилизировалось.

Местные СМИ написали, что виновником покушения на звезду является ее бывший муж, экс-депутат Народного cобрания Республики Дагестан Джамалдин Шамхалов, однако позже виновником случившегося назвали некого 54-летний жителя Махачкалы. Мотивы которого – не известны. Ответить на вопрос что это – месть бывшего мужа или очередной виток борьбы за нравственность, как считают многие пользователи Сети, предстоит правоохранительным органам республики.