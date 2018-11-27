Бурматов оценил качество переоснащения отделений ГКБ№8

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил парламентарию Владимиру Бурматову оценить качество капремонта и переоснащения отделений и поликлиники в Челябинске.

В ГКБ №8 был проведе полный капремонт и закуплено новейшее оборудование а отделение диализа, а также отремонтированы поликлиника и торакальная хирургия.

Пациенты по достоинству оценили новые удобные кровати, современный раствор для проведения диализа и качественный ремонт. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".