Предсказание Ванги об угрозе столкновения России и США в 2019-м выложили в сети

Осенью следующего года возникнет угроза столкновения РФ и Соединенных Штатов. Соответствующее предсказание в свое время сделала экстрасенс из Болгарии Ванга, говорится в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт usolie.info, ясновидящая предрекла, что в 2019-м Россию ждут экономические успехи, а также подъем в сферах культуры и науки. При этом осенью, согласно прогнозу Ванги, возможен конфликт с США. Провидица не уточнила, о каком столкновении идет речь, отмечается в процитированной публикации. Не исключено, что Ванга имела в виду противостояние в информационном пространстве.

Ранее сообщалось, что на одном из YouTube-каналов появилось видео, содержащее «предсказания Нострадамуса» о событиях, которые должны произойти в следующем году на Украине. Согласно этим пророчествам, в соседней стране в 2019-м сменится власть.