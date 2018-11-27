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Швейцарцы проголосовали против рогов
27 ноября 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 25 ноября, в Швейцарии прошёл референдум по вопросу выплаты средств фермерам, не желающим удалять рога у своих коз и коров. Предварительные результаты показали, что те, кто не является сторонником спиливания, не получит субсидий от государства.
Авторы инициативы предложили таким фермерам выделять матпомощь. Зоозащитники поддержали идею, однако правительство выступило против.
Напомним, что фермеры удаляют рога животным для экономии места в стойлах. Зоозащитники заявили, что без рог животные теряют способность природной коммуникации. При этом сама процедура спиливания достаточно болезненная, что в результате может негативно повлиять на самочувствие коров.
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