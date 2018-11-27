Путин лично выскажется по инциденту в Керченском проливе, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин имеет исчерпывающую информацию об инциденте в Керченском проливе и вскоре выскажет свою позицию по этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков напомнил, что с самого начала развития конфликтной ситуации в российских водах Керченского пролива глава государства оперативно получал исчерпывающую информацию от пограничников и соответствующих ведомств. Так что Владимир Путин полностью в курсе происходящего и вскоре озвучит свою позицию по поводу этого инцидента.

«Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения. У него наверняка будет запланировано общение с прессой в Аргентине. Я думаю, в ближайшие дни позиция президента по этому вопросу будет озвучена им самим», - приводит пояснение Дмитрия Пескова RT.