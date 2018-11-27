Порошенко может быть вызван к Меркель для нагоняя

Воскресная провокация, в которой военные корабли Украины вторглись на территорию РФ, может стать последним гвоздем в политический гроб Порошенко. Ранее свое недовольство высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь стало известно о том, что ключевые лидеры Евросоюза тоже недовольны украинским лидером.

«Петю могут вызвать к Меркель для нагоняя», — за пять минут до написания этого текста прислал корреспонденту АН сообщение инсайдер внутренней политики официального Киева.

Формально страны ЕС и США пытаются выступить на защиту Украины. Однако все понимают, что это хорошая мина при плохой игре. Порошенко подставил всех под удар и выдал козыри на руки России, которая стала жертвой. Именно Украина нарушила границу РФ. На территорию нашей страны вошли военные корабли. Они пытались угрожать нашим пограничникам оружием, и расчехлили артиллерийские установки, потом пытались сбежать с места преступления. При попытке бегства вся корабельная группа нарушителей была задержана.

Действия официального Киева привели к созданию очага напряженности в черноморском регионе. Это уже стало поводом для опасений не только стран черноморского бассейна, но и для всей Европы. Опасная игра военно-морскими мускулами, даже такими дряблыми, какими располагает Украина, — это как чиркать спичками возле бочки с бензином, заминированной тонной дряни в тротиловом эквиваленте и стоящей в подвале дома, в котором живут богатые и сильные мира сего.

В Евросоюзе уже всем понятно, что цель Порошенко — сохранение поста. Лидерам крупнейших стран уже подали справки о ситуации в регионе, в которых есть не только пересказ сути новостных сюжетов, но и пояснение про введение военного положения на Украине, и объяснение причин, почему Порошенко так важно его ввести. Иначе у него нет шансов на победу в грядущих выборах. Безусловным лидером общественного мнения является Юлия Тимошенко, которая будет баллотироваться на пост президента Украины.

Собственно, Евросоюзу плевать на Украину. Еще больше Европе плевать на Порошенко. Он уже показал себя как слабый лидер, который не способен справиться с проявлениями фашизма в своей стране. Поэтому игра спичками в подвале дома, где живут богатые и сильные мира сего уже стала поводом для того, чтобы выгнать живущего в этом подвале (под которым подразумевается Украина) хулигана Порошенко на улицу. Видимо это и стало причиной, почему «Петю могут вызвать к Меркель для нагоняя».