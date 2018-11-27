Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»

26 ноября в Волгоградском социально-педагогическом колледже состоялся семинар в рамках национальной программы «Семейный разговор». Цель программы – профилактика употребления алкогольных напитков несовершеннолетними.

Федеральная национальная программа «Семейный разговор» вдохновлена компанией ABInBevEfes. Как пояснила Татьяна Полякова, менеджер по корпоративной и социальной ответственности компании, «для ABInBevEfes, как для производителя алкогольной продукции, чрезвычайно важна культура потребления алкогольных напитков. Мы проводим огромную профилактическую работу по предотвращению негативных социальных последствий потребления алкогольных напитков. Среди основных направлений этой работы – пропаганда ответственного потребления пива, профилактика вождения в нетрезвом состоянии и, конечно, профилактика потребления алкоголя несовершеннолетними. Для последнего направления мы и проводим семинары в рамках программы «Семейный разговор», смысл которой – помочь социальным работникам, педагогам, школьным психологам и родителям в работе, обеспечить их современными эффективными инструментами профилактиктической работы. Компания ABInBevEfes активно взаимодействует с профессиональным сообществом, педагогами и, разумеется, с органами власти. И мы очень рады, что Волгоградская область – флагман программы «Семейный разговор».

Важность совместной работы бизнеса с органами власти подчеркнули и другие участники семинара. Так, Ольга Евгеньевна Душкина, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области, заявила о полной поддержке программы со стороны органов исполнительной власти нашего региона. По её мнению, профилактика потребления алкоголя несовершеннолетними имеет первоочередную важность, потому что «современный мир несёт множество угроз и рисков, и не всегда родители и педагоги могут ответить на эти вызовы адекватно.

С Ольгой Евгеньевной согласился главный спикер мероприятия – врач, психотерапевт, тренер-преподаватель Института групповой и семейной терапии и Центра подготовки персонала Леонида Кроля, (Москва) Павел Лебедько. «Не всегда у нас будет получаться найти подход к каждому, – откровенно заявил Павел Фёдорович. – Не до каждого родителя можно достучаться и побудить его обратить внимание на своего ребёнка. Но мы должны искать двери, которые открыты, те ниточки, потянув за которые, можно открыть путь к родительскому сердцу и разуму ребёнка. В этом – задача педагога, психолога, социального работника и наш сегодняшний семинар направлен на то, чтобы помочь вам найти правильные ключи от всех дверей». В совместной профилактической работе, по мнению Павла Лебедько, очень важна роль бизнес-сообщества. ABInBevEfes, которая создала такую программу, как «Семейный разговор», помогает в организации семинаров и других мероприятий, выпускает качественные методические материалы, можно назвать образцом социально ответственной компании.

Кстати, все собравшиеся на семинар педагоги и психологи получили не только раздаточные материалы с основными тезисами выступавших, но и отличную книгу А. Фабер и Э. Мазлиш «Главная книга для родителей. Искусство слушать и говорить». Можно быть уверенными, что благодаря современной методической вооружённости наши педагоги смогут найти такие слова к подросткам и их родителям, которые будут услышаны.