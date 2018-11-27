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Озвучены вероятные сроки сокрушения Россией ВСУ в случае конфликта с Киевом
27 ноября 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Стали известны вероятные сроки сокрушения Россией Вооруженных сил Украины в случае начала военного конфликта между странами. По данному вопросу высказались отечественный эксперт Александр Гущин и депутат Верховной Рады Виктор Кривенко.
Гущин отметил в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Правда.Ру», что ВСУ за последние годы укрепились и в настоящее время не являются «такой развалиной», какой были в 2014-м. При этом аналитик высказал уверенность в том, что в случае начала противостояния между Россией и Украиной армия РФ решит свои задачи в течение недели-двух.
Представитель Верховной Рады Виктор Кривенко тоже считает, что гипотетический конфликт не будет продолжаться долго. Согласно прогнозу украинского депутата, Москве понадобится две-три недели, чтобы одержать победу в полномасштабной войне.
Об угрозе военного столкновения двух стран в экспертном сообществе заговорили после воскресной провокации киевских моряков в Азовском море. Ранее сегодня сообщалось, что московский политолог Сергей Марков назвал возможную дату начала конфронтации.
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