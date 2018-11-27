В ближайшее время на Черное и Азовское моря обрушится сильнейший шторм. Согласно последней информации, к настоящему моменту в Крыму уже объявили экстренное предупреждение.

В крымском управлении МЧС России уточнили, что 27 – 30 ноября на территории полуострова, в Каркинитском заливе, северной и северо-восточной части Черного моря, а также в Керченском проливе и западной части Азовского моря ожидается существенное ухудшение погодных условий.