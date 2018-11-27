ВМСУ могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей за воскресную провокацию

Совершившие провокацию украинские моряки могут быть привлечены к ответственности. Сейчас решается вопрос о том, как трактовать их действия. Об этом сообщил корреспонденту АН представитель силовых структур в кулуарной беседе.

«Кто бы ни отдавал им приказ, именно они нарушили, как минимум, Административный кодекс РФ», — было пояснено корреспонденту АН: «Там оговариваются случаи нарушения территориальных вод».

Помимо всего прочего в Административном кодексе есть еще и статья 18.5. Она устанавливает ответственность за нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море РФ. Статья предусматривает штраф в размере 30 — 50 тысяч рублей. В этом случае ответчиком является юридическое лицо. Владеющим кораблями-нарушителями юридическим лицом являются военно-морские силы Украины. Поэтому штраф может быть на это ведомство.

Нарушители усугубили свою вину целым комплексом нарушений. Они не подчинились требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ РФ. Кроме того, они угрожали оружием. При попытке перехода российской границы украинские катера расчехлили артиллерийские установки, поставили их на изготовку к стрельбе и направили в сторону российских пограничных судов.

Как пояснил корреспонденту АН представитель силовых структур. Ситуация с провокацией достаточно сложная. Она уже вызвала огромный резонанс во всем мире. Дело уже передано на контроль в столичный главк Федеральной службы безопасности.