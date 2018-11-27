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Всеволод Чаплин заявил о бедности большинства священнослужителей РПЦ
27 ноября 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал высказывание тюменского епископа Евтихия Курочкина, который раскритиковал богатых священнослужителей Русской православной церкви. Своим мнением по поводу заявления Курочкина Чаплин поделился с журналистами.
Епископ, являющийся настоятелем Богоявленского собора города Ишима, некоторое время назад разместил в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором окрестил состоятельных архиереев РПЦ «слугами антихриста». Священник отметил, что «машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты» представляют собой орудия «убиения Церкви и Веры».
Всеволод Чаплин, ставший собеседником «Московского комсомольца», рассказал, что не совсем согласен с позицией Евтихия Курочкина. Протоиерей заявил, что в настоящее время «большинство духовенства живет на уровне между бедностью и нищетой». Собеседник СМИ назвал бедственное материальное положение священников «позором народа». При этом Чаплин выразил уверенность в том, что для представителей РПЦ недопустимо кичиться богатыми вещами.
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