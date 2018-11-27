Южноуральские энергетики подготовили линии к зиме

В канун пиковых нагрузок зимнего периода специалисты Центральных электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» расчистили охранные зоны воздушных линий электропередачи классом 10 - 110 кВ на всей территории ответственности компании Южного Урала.

Для того,чтобы предотвратить нарушение электроснабжения, а также обезопасить людей и животных, необходимо регулярно высвобождать охранные зоны от аварийных деревьев и поросли.

Была расчищена охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «ТЭЦ 4 - Шагол - СЗК» и ВЛ 10 кВ «Пиковая котельная» (Челябинск). Энергетики также проявляют повышенное внимание к нахождению любых несогласованных объектов в охранных зонах ЛЭП накануне осенне-зимнего периода, а также в рамках подготовки к международным саммитам ШОС и БРИКС.

Напомним, что охранная зона воздушных линий электропередачи (ВЛ) регламентирована Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», и составляет 20 метров – для ВЛ 110 кВ и 10 метров – для ВЛ 1кВ- 20кВ.