Руководителю Роскосмоса, а в прошлом первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Рогозину госдепартамент США временно разрешил въезд в США для общения с руководством NASA. Почему такое исключение делается во время жёстких санкций рассуждает заслуженный лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.



По его словам, ещё с советских времён так сложилось, что человек при должности не обладает особенными знаниями руководимого им предприятия, как и журналист Дмитрий Рогозин специалист в космонавтике, так и Илон Маск, с которым намерен Рогозин повстречаться, знаниями ракетостроения не обладают. Все технологии Маска слизаны с советских ещё разработок. Поэтому ничего, кроме размеров бюджетов, такие руководители как Рогозин рассказать шпионам не могут.



Реальными знаниями и секретными разработками располагают люди без высоких должностей и не обласканные деньгами и наградами. Вот их, действительно, за рубеж не выпускают.



В видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ Магомед Толбоев рассказывает о главном секрете русского "Бурана", первому полёту которого исполнилось 30 лет, о том, почему "Буран" и "Шаттл" взлетают вверх ногами, какое сверхоружие готовили в СССР для развёртывания в космосе, о негодяях, уничтоживших место рождения Бурана.



