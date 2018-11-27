Украинские моряки признались, что приказ о провокации отдавался в Киеве
27 ноября 2018, 10:09 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«Федеральная служба безопасности РФ располагает информацией о том, что провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей», — такое сообщение распространила пресс-служба ФСБ РФ.
Непосредственное руководство провокацией осуществляли два сотрудника украинских спецслужб. Они были прикомандированы к экипажам военных катеров.
Комментируя историю с провокацией, ФСБ России уточняет, что территориальные воды, в которые вторглись украинские военные корабли являлись территориальными водами РФ еще до воссоединения Крыма с Россией.