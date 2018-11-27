В декабре москвичи смогут увидеть два последних звездопада в этом году

В середине декабря жители и гости Москвы смогут увидеть сразу два последних звездопада в уходящем году. Согласно последней информации специалистов, речь идет о метеорных потоках Геминиды и Урсиды.

Предполагается, что в ночь на 14 декабря в столице можно будет заметить до 120 падающих звезд каждый час. Если в городе не будет облачности, то люди смогут рассмотреть поистине волшебный звездопад. В небе он будет выглядеть как светящиеся точки, разлетающиеся во все стороны и оставляющие за собой тончайшие следы.

В ночь на 22 декабря ожидается метеорный поток Урсиды, в рамках которого будут падать до десяти метеоров в час. Не исключено, что невооруженным глазом звездопад удастся рассмотреть, однако помешать этим наблюдениям может полная Луна, передает ТАСС.