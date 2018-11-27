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Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам мелких сумм
27 ноября 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Держатели карт трех российских банков столкнулись с требованиями обосновать переводы безналичных денежных средств. Причем речь идет о переводах между гражданами сумм в пределах одной тысячи рублей.
Банковские учреждения получили право блокировать счета граждан в случае совершения подозрительных переводов безналичных денежных средств. Признаком подозрительной операции может служить крупная сумма перевода либо нехарактерность этой операции для владельца счета. Предполагалось, что переводов между физическими лицами на небольшие суммы это не коснется. Однако финансовые организации с энтузиазмом принялись реализовывать полученное право контролировать денежные потоки россиян.
Клиенты уже трех российских банков в ноябре столкнулись с тем, что сотрудники банковской службы финансового мониторинга звонят им с требованием предоставить документы, подтверждающие происхождение средств и назначение платежа, в противном случае обещая аннулировать карту. Причем речь, как правило, идет о переводах между физическими лицами в пределах одной тысячи рублей.
В Центробанке по этому поводу заявили, что финансово-кредитная организация имеет компетенцию удостовериться, что перевод осуществляется с ведома и согласия клиента, но не имеет права выяснять происхождение средств и назначение платежа. Граждане, столкнувшиеся с подобной неправомерной практикой, могут пожаловаться регулятору, сообщает «КП».
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