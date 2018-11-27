Инцидент у Керченского моста, где три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды, не реагируя на предупреждения со стороны России, и тем самым, вынуждая пограничные суда РФ применить силу против нарушителей, конечно, не оставил равнодушным политиков Прибалтики. Страсти разгорелись не на шутку. Особенно, когда Украину с дружеским визитом посетил президент Латвии Раймонд Вейонис.

Янис Домбрава, депутат Сейма от нацблока, взгляды которого, в большинстве случаев, агрессивны по отношению к России: «Корабли РФ атаковали корабли Украины, применив, в том числе таран. Это является неприемлемым. Латвия должна реагировать на агрессию России. Если весь остальной мир промолчит, то данная вседозволенность приведет к дальнейшей экспансии РФ и человеческим жертвам. Я призвал созвать группу сотрудничества Сейма с украинским парламентом, чтобы согласовать дальнейшие действия»,- высказывается политик.

Другой известный политик Латвии высказал также официальную точку зрения.

Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии: «Международному сообществу, как ООН, так и Евросоюзу следует отреагировать на атаку, осуществленную кораблями РФ. В связи с произошедшим в Керченском проливе столкновением созвано заседание Совета безопасности ООН. ЕС должен быть намного активнее, формулируя свою позицию. Если произойдет эскалация ситуации, то в распоряжении ЕС есть как дипломатические, так и санкционные инструменты. И даже в том случае, если украинский парламент объявит военное положение (уже объявил), это не означает объявление войны кому-либо. Это суверенное решение Украины».

А президент Литвы Даля Грибаускайте выразила готовность помочь Украине после инцидента в Керченском проливе, «предоставляя надежную помощь всего международного сообщества. По ее словам, российская сторона нарушает взятые на себя обязательства и международные договоренности. Для президента Литвы совершенно очевидно, что Россия ведет прямую и агрессивную войну против Украины. Она призывает освободить украинские корабли и отпустить задержанных членов экипажей.

Днем 26 ноября в Вильнюсе, у посольства РФ прошла акция протеста против российских пограничников. Участники протеста держали плакаты с надписями «Нет Путину!» и « Стоп политике Кремля».

Но отмечу, что не все жители Латвии согласны с мнением политиков.

Что думает народ?

Рита, студентка: «Почему Латвия должна совать нос туда, куда ее не зовут? Своих проблем хватает!»

Владимир, менеджер: « Вот пускай эти политики прыгают в свои фанерные самолеты и летят, простите, на….г. «Хорошая компания»: Ринкевич, Домбрава и Грибаускайте!»

Арнольд, студент: «А зачем Россия обстреляла чужие корабли? Санкции ей!»

Владислав Любимов, помощник врача: «Была провокация со стороны Украины. Получили от России ответ! Правильно! А если бы эти «баржи» к американцам зашли? Думаю, что и подумать бы не успели, как были на пути к Всевышнему!»

Иветта, продавец: «Слишком зациклены на России и Украине. Нашим политикам о своей стране нужно думать. Правительства даже нет!»

Александр, социальный работник: «Господи, вразуми этих политиков! Молюсь, чтобы от злости из своих штанов не выпрыгнули!»



