Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Специалисты метеорологической службы поделились прогнозом погоды на 27 ноября: сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Возможно образование гололедицы.

В этом году зима в столичный регион приходит постепенно, плавно снижая температуру и понемногу подсыпая снега. Сегодня днем в Москве также ожидается небольшой снег. Местами на дорогах возможно образование гололедицы. Температура днем составит от -2 до -4 градусов, по области от -2 до -7. Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов ниже нуля, по области от -4 до -9 градусов.

Ветер сегодня ожидается северный, северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Временами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 742 миллиметра ртутного столба.

В последние дни ноября температура продолжит плавное снижение. К концу недели ожидается до -14 градусов ночью, сообщает «КП».