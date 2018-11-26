Врач: Две рюмки красного сухого вина помогут влюбленным расслабиться

Ученые сообщили о влиянии алкоголя на половую жизнь влюбленных. Так, употребление спиртных напитков в умеренном количестве помогает преодолеть барьеры, которые сдерживают сексуальное желание.

«Людей в интимной жизни сдерживают психологические факторы – застенчивость, представления, что они не такие привлекательные, мрачные мысли о возможных негативных последствиях близости. Бывают робкие как женщины, так и мужчины, которые считают себя непривлекательными, бывают те, кто считает, что они плохо сексуально функционируют, что иногда является правдой, а иногда нет», - отметил врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев. Об этом пишет НСН.