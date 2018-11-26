Американец Ричард Гир удивился вопросу о гражданстве

Голливудский актер Ричард Гир приехал в Москву для участия в бизнес-форуме. Артист поделился впечатлением о Москве и Санкт-Петербурге. По словам Ричарда Гира, Москва за 20 лет сильно похорошела, гораздо изменилась в лучшую сторону.

Он был в российской столице еще конце прошлого века, в 1999 году. По его воспоминаниям, тогда "это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки".

"В Москве буквально не было жизни", - заметил американский актер. "Теперь она изменилась. Москва очень красивая, какой она всегда и была. То же самое можно сказать о Петербурге. Эти города стали красочными", — поделился Ричард Гир.

По данным РИА Новости, его не удивили российские журналисты своими вопросами, и о Москве спросили, и о любимых ролях. Но вопрос о получении гражданства РФ стал неожиданностью. "Я американец", - с улыбкой ответил Гир.