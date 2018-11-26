//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Американец Ричард Гир удивился вопросу о гражданстве

26 ноября 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Американец Ричард Гир удивился вопросу о гражданстве
фото: pixabay.com

Голливудский актер Ричард Гир приехал в Москву для участия в бизнес-форуме. Артист поделился впечатлением о Москве и Санкт-Петербурге. По словам Ричарда Гира, Москва за 20 лет сильно похорошела, гораздо изменилась в лучшую сторону.

Он был в российской столице еще конце прошлого века, в 1999 году.  По его воспоминаниям, тогда "это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки". 

"В Москве буквально не было жизни", - заметил американский актер. "Теперь она изменилась. Москва очень красивая, какой она всегда и была. То же самое можно сказать о Петербурге. Эти города стали красочными", — поделился Ричард Гир.

По данным РИА Новости, его не удивили российские журналисты своими вопросами, и о Москве спросили, и о любимых ролях. Но вопрос о получении гражданства РФ стал неожиданностью. "Я американец", - с улыбкой ответил Гир.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости СМИ2

//Общество

ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей

ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей

Украинские военные корабли были засечены еще в субботу. Без двадцати пять вечера судно обеспечения «Горловка», морской буксир «Яны Капу» находились в 30 милях от мыса Меганом. Корабли двигались в сторону Керченского пролива. В 21:30 они подошли к границе РФ и были предупреждены

//В мире

Оппозиция в Раде потребовала отставки Порошенко

Оппозиция в Раде потребовала отставки Порошенко

В Верховной Раде Украины объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвало к отставке Петра Порошенко. В украинской партии считают, что снять надо не только Порошенко, но всех военных чиновников.

//В мире

Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию

Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию

Пётр Порошенко поручил Генштабу Вооружённых сил Украины организовать частичную мобилизацию после введения военного положения в стране. Указ украинского президента опубликован на сайте главы государства.

//Политика

Пушков прокомментировал введение военного положения на Украине

Пушков прокомментировал введение военного положения на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отметил, что при отсутствии основания для острого кризиса между Россией и Украиной "его надо придумать".

//Общество

Удальцов подал миллионный иск в отношении Путина и Медведева

Удальцов подал миллионный иск в отношении Путина и Медведева

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подал иск о взыскании морального вреда с президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Сумма иска - 1 миллион рублей.

//Новости МирТесен



//Общество

Сотрудники ФСБ опросили украинского разведчика из задержанного корабля

Сотрудники ФСБ опросили украинского разведчика из задержанного корабля

Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. По данным ФСБ, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь").

//Шоу-бизнес

Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе

Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе

Харьковский ресторатор Сергей Коваленко - бывший муж Ксении Бик. Он очень не любит одиночество. Ксения ушла от первого мужа сразу после рождения дочери. Анфису воспитывал актер Дмитрий Марьянов.

//Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина Агния написала трогательную песню о папе

Дочь Евгения Осина Агния написала трогательную песню о папе

Дочь певца Евгения Осина посвятила песню умершему папе. 16-летняя Агния - единственная дочь артистка. Осин скончался в возрасте 54 лет. На прошлой неделе Агния с мамой Наташей проводили его в последний путь.

//Шоу-бизнес

"Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии, но королевой так и не стала

"Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии, но королевой так и не стала

Король Малайзии женился на русской красавице. Султан Мухаммад V Фарис повел под венец победительницу конкурса «Мисс Москва-2015» Оксану Воеводину. Девушка полгода назад приняла ислам и взяла имя Рихана

//Общество

Врач: Две рюмки красного сухого вина помогут влюбленным расслабиться

Врач: Две рюмки красного сухого вина помогут влюбленным расслабиться

Ученые сообщили о влиянии алкоголя на половую жизнь влюбленных. Так, употребление спиртных напитков в умеренном количестве помогает преодолеть барьеры, которые сдерживают сексуальное желание.

//В мире

На Украине официально введено военное положение

На Украине официально введено военное положение

Верховная рада Украины официально утвердила введение военного положения на территории Незалежной. Согласно принятому решению, срок составляет 30 дней. Об этом сообщается на сайте органа.

//Новости партнеров

//Общество

Американец Ричард Гир удивился вопросу о гражданстве

Американец Ричард Гир удивился вопросу о гражданстве

Голливудский актер Ричард Гир приехал в Москву для участия в бизнес-форуме. Артист поделился впечатлением о Москве и Санкт-Петербурге. По словам Ричарда Гира, Москва за 20 лет сильно похорошела.

//Политика

В Госдуме оценили блокирование Совбезом ООН российской повестки

В Госдуме оценили блокирование Совбезом ООН российской повестки

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал решение Совбеза ООН заблокировать российскую повестку по инциденту в Керченском проливе.

//Шоу-бизнес

Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от Максима Фадеева

Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от Максима Фадеева

Певица Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от продюсера Максима Фадеева. Фадеев знал Юлию еще ребенком, музыкант работал с ее отцом. Продюсер волновался за певицу, когда она рожала дочку.

//В мире

Украинцев запугали угрозой российского вторжения

Украинцев запугали угрозой российского вторжения

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник выступил с обращением к жителям государства, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции России против Незалежной.

//Общество

Сколько необходимо денег для счастья?

Сколько необходимо денег для счастья?

Социологи выяснили, сколько в России людям нужно денег для счастья. Большинство людей хотят получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, кто сделал ее человеком

Ксения Собчак призналась, кто сделал ее человеком

Ксения Собчак называет своего сына Платона главным мужчиной жизни. Малышу недавно исполнилось два года. "Два года назад этот человек в шариках сделал человеком меня", - призналась она.

//В мире

Порошенко не дали выступить в Раде по вопросу военного положения

Порошенко не дали выступить в Раде по вопросу военного положения

Депутаты ряда фракций Верховной рады Украины блокировали трибуну и не дали президенту Петру Порошенко возможности высказаться по поводу введения военного положения в государстве.

//Политика

Постпред РФ при ОБСЕ: "Военное положение создает угрозу безопасности в Донбассе"

Постпред РФ при ОБСЕ: "Военное положение создает угрозу безопасности в Донбассе"

Постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что объявление официальным Киевом военного положения на территории Украины создает угрозу безопасности в Донбассе.

//Новости СМИ2

//live

Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!

Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!

Порошенко заявил о введении на Украине с 28 ноября режима военного положения и предупредил народ об угрозе сухопутного вторжения России. О том, почему Петя так разбушевался, размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ...

//В мире

ФСБ обнаружила на задержанном украинском корабле украинских силовиков

ФСБ обнаружила на задержанном украинском корабле украинских силовиков

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье, 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу и были задержаны.

//Здоровье

Кто больше всего рискует заразиться ВИЧ-инфекцией в России?

Кто больше всего рискует заразиться ВИЧ-инфекцией в России?

Многие до сих пор считают, что ВИЧ-инфекция — недуг, который поражает исключительно любителей запрещенных веществ, лиц нетрадиционной ориентации и жителей африканского континента. Это не так.

//В мире

В Китае правоохранители разыскивают "самую красивую преступницу страны"

В Китае правоохранители разыскивают "самую красивую преступницу страны"

Полиция города Мяньян разыскивая мошенницу, опубликовала на своем сайте фотографию девушки, которая находится в розыске. Вместо помощи от граждан правоохранители получили в ответ волну восхищения.

//Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе

Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая со своей дочерью Ульяной живет в Испании. Сейчас Ульяне 14 лет, и в школе у подростка появились проблемы. 53-летняя певицы возмущается поведением детей, которые травят ее кровиночку.

//В мире

В Великобритании резко осудили действия России в Черном море

В Великобритании резко осудили действия России в Черном море

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что произошедшее в Керченском проливе "является еще одним доказательством дестабилизирующего поведения России в регионе".

//В мире

Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе

Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе

Совбез ООН в понедельник, 26 ноября, на экстренном заседании заблокировал рассмотрение вопроса России по инциденту в Керченском проливе, где при нарушении российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины.

//В мире

Порошенко пообещал не переносить дату выборов президента Украины

Порошенко пообещал не переносить дату выборов президента Украины

Глава Украины Петр Порошенко пообещал, что выборы главы государства пройдут в соответствии с конституцией. Срок военного положения будет сокращен до 30 дней, заявил он на своей странице в Twitter.

//Спорт

Легендарный фигурист призвал поддержать Женю Медведеву

Легендарный фигурист призвал поддержать Женю Медведеву

Легендарный фигурист Александр Горшков призвал поддержать Женю Медведеву, которая не смогла пробиться в финал Гран-при. Евгения Медведева допустила ошибки в короткой и произвольной программах.

//Политика

Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о количестве задержанных российскими пограничниками украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

//Происшествия

Движение поездов на Курском направлении МЖД нарушено из-за действий вандалов

Движение поездов на Курском направлении МЖД нарушено из-за действий вандалов

Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник вечером нарушено из-за действий вандалов. О возможных задержках в движении поездов на Курском направлении предупредила ЦППК.

//Политика

Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения

Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ о введении в стране военного положения. Документ ждет одобрения Верховной рады Украины. О чем, помимо очевидного, говорится в указе?

//Политика

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины

Министерство иностранных дел России выразило временному поверенному в делах Украины в Москве решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.

//Происшествия

В Москве дорожный конфликт у храма закончился потасовкой со стрельбой

В Москве дорожный конфликт у храма закончился потасовкой со стрельбой

Дорожный конфликт, разгоревшийся между водителями на улице Вешняковской на востоке столицы, закончился дракой с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

//В мире

Генштаб ВСУ: Украина не стремится к разжиганию конфликта

Генштаб ВСУ: Украина не стремится к разжиганию конфликта

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины, генерал Родион Тимошенко сделал важное заявление после того, как стало известно о введении Петром Порошенко военного положения в стране.

//Политика

Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД

Вызванный в понедельник в МИД РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в здание внешнеполитического ведомства.

//В мире

Киевский вице-адмирал назвал «свидетельство» «войны» между Украиной и Россией

Киевский вице-адмирал назвал «свидетельство» «войны» между Украиной и Россией

Сергей Гайдук, экс-командующий ВМС Украины, высказался по поводу вчерашнего инцидента в Азовском море с участием киевских моряков. Слова вице-адмирала приведены в заметке, выложенной в сети.

//В мире

Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США

Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США

Мигранты, собравшиеся у границы США в районе мексиканского Тихуана, предприняли попытку прорваться на американскую территорию, напав на полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ.

//В мире

О чем узнала разведка ДНР

О чем узнала разведка ДНР

Представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о данных разведки республики: "в ночь на понедельник в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части ВС Украины".

//Происшествия

Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и фаерами

Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и фаерами

В украинском Харькове около пятидесяти человек вышли на митинг возле здания российского Генерального консульства. Строение забросали яйцами и фаерами, скандируя антироссийские лозунги.

//Общество

Таблетки от старости

Таблетки от старости

Одним из наглядных показателей эволюции человечества является увеличение средней продолжительности жизни. Древние греки жили в среднем по 30 лет, а серединный показатель для населения средневековой Европы – 40 лет.

//В мире

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести военное положение в стране на два месяца: с 26 ноября до 26 января 2019 года.

//В мире

Видео ВСУ о «захвате» территории на Светлодарской дуге разоблачили ополченцы ДНР

Видео ВСУ о «захвате» территории на Светлодарской дуге разоблачили ополченцы ДНР

Видеоролик о «захвате» поселка Рассадки, распространенный штабом военной операции Киева в Донбассе, представляет собой дезинформацию. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, спикер армии непризнанной ДНР.

//Экономика

Росстат поймали на неточности

Росстат поймали на неточности

Государственное статистическое ведомство России вновь уличили в неточности оценки динамики промышленного выпуска в октябре 2018 года.

//Политика

Опубликовано видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи

Опубликовано видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи

Украинские военные корабли, которые ранее были задержаны ФСБ за нарушение российской границы, сейчас находятся в порту Керчи. Видео с причала береговой охраны опубликовано ФСБ России.

//Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин проговорился, что собирается жениться

Прохор Шаляпин проговорился, что собирается жениться

Певец Прохор Шаляпин намекнул о том, что собирается жениться на бывшей супруге народного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. 26 ноября артист празднует маленький юбилей.

//Общество

Telegram - это зеркало российской политики

Telegram - это зеркало российской политики

Не секрет, что Telegram - это не только политические каналы и агрегаторы, занимающиеся сливами, но и пространство, где можно почитать много интересного из жизни российских силовых структур. Об этом в нашей беседе с создателями telegram-канала Товарищ майор.

//Происшествия

В Петербурге горит бутик одежды Bosko

В Петербурге горит бутик одежды Bosko

В Санкт-Петербурге пожар произошел в магазине одежды Bosko. По словам жителей города на Неве, на Петроградской стороне ощущаестя запах дыма. Дым охватил не только Большой проспект, но и Каменноостровский.

//Общество

Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог

Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог

Вполне вероятно, что конфликт, произошедший между ВМС Украины и России в Азовском море, окажется далеко не последней провокацией украинской стороны в преддверии президентских выборов, которые намечены на март следующего года.

//Политика

В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива

В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива

Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о ситуации в Керченском проливе с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах Крыма, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Общество

На Камчатке уволена чиновница, сравнившая пенсионера с животным

На Камчатке уволена чиновница, сравнившая пенсионера с животным

В Петропавловске-Камчатском власти края расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей 67-летнего пенсионера - жителя Елизовского района - с животным. Пожилой мужчина ранее был задержан с ружьем.

//Общество

Создатель Дайджест ББ рассказал, чем его telegram-канал отличается от других

Создатель Дайджест ББ рассказал, чем его telegram-канал отличается от других

Сайт argumenti.ru продолжает серию интервью с популярными каналами политико-экономической направленности в telegram. На этот раз наш корреспондент поговорил с создателем канала Дайджест ББ

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры