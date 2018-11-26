Мужчина украл ящик винограда в одинцовском переходе

Мужчина украл ящик с виноградом из перехода в Одинцово. Видео с этим инцидентом попало в социальные сети сразу же.

«Винограда не жалко – волнуемся, помыл ли он его перед тем, как съесть. Заявлять не будем. Последнее дело – сажать за кражу еды. Этому персонажу стыдно станет – и довольно с него. Надеемся, что раскается и заплатит – случалось уже подобное», – рассказали в компании, которой принадлежат камеры в подземном переходе. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.