Сколько необходимо денег для счастья?

Социологи выяснили, сколько в России людям нужно денег для счастья. Большинство людей хотят получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости.

Сколько нужно денег для счастья рассказал психолог Андрей Антонов, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Счастье – это в первую очередь ощущения. И они, конечно же, субъективны. А на эти ощущения что-то влияет", - рассказал эксперт.