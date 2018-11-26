Сотрудники ФСБ опросили украинского разведчика из задержанного корабля

Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе в минувшую субботу. По данным ФСБ, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик, матрос этого же катера Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

ФСБ обнаружила на задержанном украинском корабле украинских силовиков

На сайте ФСБ опубликована информация службы о провокационных действиях кораблей ВМС Украины.

В 16.40 24 ноября в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28-30 миль к юго-востоку от м. Меганом погранслужба ФСБ России по Республике Крым обнаружила и опознала суда ВМС Украины: судно обеспечения «Горловка» и морской буксир «Яны Капу», которые следовали в направлении Керченского пролива. Заявку о разрешении на проход по Керчь-Еникальскому каналу экипажи не подавали и были об этом предупреждены.

По сведениям ФСБ, от командиров судов ВМС Украины был получен ответ, что пересечение госграницы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.