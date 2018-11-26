Удальцов подал миллионный иск в отношении Путина и Медведева

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подал иск о взыскании морального вреда с президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Сумма иска - 1 миллион рублей.

Удальцов намерен добиваться через суд компенсаций от высших представителей российских властей за моральный вред, нанесенный ему в результате пенсионной реформы.

Реформу координатор считает умаляющей права и достоинства: повышая возраст выхода на пенсию, государство отнимает у россиян возможность уделять внимание детям и внукам.

Об этом говорится на официальном сайте оппозиционного движения. Удальцов также призвал россиян массово подавать аналогичные иски к правительству РФ, и президенту в частности.