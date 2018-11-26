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Когда врач становится пациентом:«МИР» готовит премьеру фильма об Андрее Павленко
26 ноября 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
29 ноября, в четверг, на телеканале «МИР» выйдет документальный фильм о хирурге-онкологе Андрее Павленко.
На протяжении шести месяцев съемочная группа следила за судьбой одного из лучших хирургов-онкологов страны, которому в марте 2018 года поставили диагноз, – рак желудка третьей стадии. Во время агрессивного лечения он продолжал оставаться врачом, оперировал и консультировал пациентов.
Андрей, его семья, близкие и коллеги поделятся своими переживаниями, мыслями, историей борьбы со страшным заболеванием.
В создании фильма участвовал и Заслуженный артист Российской Федерации, актер и режиссер Константин Хабенский. Сегодня он руководит благотворительным фондом помощи детям, у которых обнаружили рак.
История борьбы Андрея Павленко – 29 ноября в 00:10 в фильме «Полгода Андрея Павленко» на телеканале «МИР».
СПРАВКА: Телеканал «МИР» входит в пакет цифровых каналов, обязательных для распространения на территории Российской Федерации (18 кнопка), Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстане. На телеканале широко представлены познавательные, развлекательные, информационные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства, а также художественные фильмы и сериалы. Общий охват аудитории – 154 млн человек. Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» – Радик Батыршин. Об этом передает информационно-аналитический портал mir24.tv.
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