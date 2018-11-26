Запрещенные вещества нашли у мигранта в Ногинске

Как передает пресс-служба областного главка МВД, более 1,6 килограмма героина нашли полицейские у 26-летнего уроженца Средней Азии в подмосковном Ногинске.

«При проведении личного досмотра правонарушителя, а также в ходе обыска по месту его проживания обнаружен 191 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 1,6 килограмма», - сообщили в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.