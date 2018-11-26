Таблетки от старости

Одним из наглядных показателей эволюции человечества является увеличение средней продолжительности жизни. Древние греки, например, жили в среднем по 30 лет, а серединный показатель для населения средневековой Европы – 35 - 40 лет. И только в начале XX века европейцы достигли планки в 55 лет.

Рост продолжительности жизни стал возможен благодаря применению вакцин, улучшению качества гинекологической помощи при родах, успехам в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но могут ли дальнейшие успехи в медицине увеличивать продолжительность жизни до бесконечности?

Нью-йоркские исследователи проанализировали данные о смертности среди долгожителей (людей старше 110 лет) во Франции, Японии, Великобритании и США.

Согласно этим данным, рост ожидаемой продолжительности жизни людей старше 100 лет замедляется, а максимальный возраст на момент смерти остается неизменным уже около 20 лет. Примечательно, что все эти долгожители родились в XIX веке, в эпоху массового недоедания и эпидемий. "Их жизнь значительно отличалась от жизни нынешних поколений", - говорит профессор Партридж из Университетского колледжа в Лондоне.

Сейчас старейшим долгожителем планеты является француженка Жанна Кальман. К моменту смерти в 1997 г. ей было 122 года 5 месяцев и 14 дней. Только представьте - она родилась еще до того, как в Париже была возведена Эйфелева башня! В детстве ей удалось встретиться с Ван Гогом, а в зрелом возрасте пережить две мировые войны.. На данный момент никому еще не удалось дожить до столь преклонного возраста.

Тем не менее, средняя продолжительность жизни во всех европейских странах постепенно растет, прямым отражением этого являются реформы, увеличивающие пенсионный возраст. Поэтому сегодня мы подошли к вопросу о пределе человеческой жизни, есть ли он с точки зрения медицины?

Профессор Линда Партридж из Университетского колледжа в Лондоне говорит, что вывод о существовании предела продолжительности жизни человека звучит логично. Американский профессор Джей Олшански из Иллинойского университета склонен считать также: «Мыши живут в среднем 1000 дней, собаки - примерно 5000 дней, а человечество, судя по всему, приближается к естественному пределу своей продолжительности жизни».

«Проблема» старения заключается в том, что, с точки зрения эволюции, организм человека не может жить дольше, чем ему предназначено. Процессы, происходящие в организме человека после 50 лет являются побочным эффектом «инструкций» ДНК.

По мере старения, у нас возникает целый букет заболеваний, мешающих жить и нам и нашим близким. Поэтому основная проблема, стоящая перед современной наукой – не просто продлить жизнь, а продлить здоровую жизнь.

Для этого необходимо не только бороться с болезнями и пропагандировать здоровый образ жизни, но изучать проблему на генном уровне.

Антиэйджинговыми исследованиями занимается огромное количество специалистов - это гериатры, генетики, нейробиологи, специалисты нано-технологий и регенеративной медицины, и даже биохакеры.

На сегодняшний момент в этой области ученые уже достигли таких результатов, которые даже 10 лет назад казались фантастикой.

Мария Бласко – биолог и биохимик, руководитель испанского Национального центра онкологических исследований CNIO – специализируется на изучении теломер и теломеразы. Проводя эксперименты с теломеразой, Бласко увеличила продолжительность жизни мышей: у однолетних мышей – на 20%, у двулетних – на 10%.

Роберт Рис – профессор Университета медицинских наук Арканзаса – увеличил продолжительность жизни червей-нематод в 10 раз (!), «отключив» в их организме ген Age-1 (аналог у человека – ген PI3K).

Российский ученый Алексей Москалев – доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, сумел продлить жизнь мухам-дрозофиллам на 70% за счет активации в их нервной системе гена GADD45, который обеспечивает стрессоустойчивость организма.

Эксперименты на животных доказывают успешность многих исследований, и все больше людей задаются вопросом, почему же у людей нет до сих пор «таблетки от старости» и когда она будет»?

Наверняка учеными в ближайшем будущем будут разработаны новые способы увеличения жизни, однако необходимо понимать, что, во-первых, все исследования в этой области дорогостоящие, и требуют финансовой поддержки на государственном уровне.

Во-вторых, на данный момент исследования разрознены: каждый ученый исследует свой небольшой участок гена, тогда как старение –комплексный процесс, и нет одного гена, который «отвечает» за старение. Учеными обнаружено более 500 генов, каждый из которых, так или иначе, связан с этим процессом.

В-третьих, конечно, надо понимать, что старость не является заболеванием, которое можно диагностировать, а потому запустить в продажу «таблетки от старости» с юридической точки зрения невозможно.

Но не стоит печалиться, каждый из нас способен если не продлить жизнь, то не потерять драгоценные годы жизни.

Наш организм подвержен неблагоприятным условиям жизни – это экология,

болезни, некачественное питание, постоянные стрессовые ситуации; и нельзя допускать, чтобы наш организм изнашивался раньше времени.

В первую очередь большинство ученых-геронтологов и врачей предлагают вести более подвижный образ жизни и соблюдать диету, ограничивающую количество калорий и белков, рекомендуют сохранять позитивный настрой, больше смеяться и практиковать медитативные техники.