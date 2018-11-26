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Создатель Дайджест ББ рассказал, чем его telegram-канал отличается от других
26 ноября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сайт argumenti.ru продолжает серию интервью с популярными каналами политико-экономической направленности в telegram. На этот раз наш корреспондент поговорил с создателем канала Дайджест ББ .
1) Коллеги, канал Дайджест ББ - один из очень многих каналов финансово-экономической направленности. Полагаю, вы все-таки чем-то отличаетесь от других?
Да, конечно. Нас не особо волнуют скандалы-интриги-инсайды в банковской сфере. Больше интересно то, с чем обычные клиенты сталкиваются ежедневно - обслуживание в банках, интересные продукты, акции, конкурсы, подвохи и мелкий шрифт в деталях.
Костяк нашей аудитории - опытные клиенты банков, которые зарабатывают на банковских продуктах.
2) Кто ваши рекламодатели? Они способны обеспечить безбедное существование вашей редакции?
Кто купит рекламу - тот и рекламодатель. В основном, это представители банков и финансовых структур, хотя иногда приходят криптодельцы и вулкановзломщики, но до меня они не доходят, отсеиваются на этапе общения с рекламным менеджером. Не веду учёт такого дохода, т.к. основным источником дохода считаю то, что зарабатываю за счёт банков другим путём.
3) Насколько ваш канал влиятелен в вашей сфере?
Как измерить влиятельность? Когда на сторонних ресурсах и на telegram-каналах/чатах ссылаются на наши посты? Или когда на негативные посты реагируют представители банков и/или платежных сервисов и пишут в обратную связь? Всё это есть.
Думаю, определённый вес наши посты имеют и моё дело - быть и дальше объективным и не размещать заведомо ложную информацию.
4) Откуда у вас эксклюзивы?
Ничего необычного: пишут представители банков/платежных сервисов, иногда клиенты пишут о том, о чем узнали от своих персональных менеджеров.
5) Вы работаете только онлайн или можете консультировать клиентов по тем или иным вопросам офлайн?
Только онлайн, только режим монолога, никаких консультаций, максимум вопрос-ответ
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