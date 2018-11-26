Создатель Дайджест ББ рассказал, чем его telegram-канал отличается от других

Сайт argumenti.ru продолжает серию интервью с популярными каналами политико-экономической направленности в telegram. На этот раз наш корреспондент поговорил с создателем канала Дайджест ББ .



1) Коллеги, канал Дайджест ББ - один из очень многих каналов финансово-экономической направленности. Полагаю, вы все-таки чем-то отличаетесь от других?

Да, конечно. Нас не особо волнуют скандалы-интриги-инсайды в банковской сфере. Больше интересно то, с чем обычные клиенты сталкиваются ежедневно - обслуживание в банках, интересные продукты, акции, конкурсы, подвохи и мелкий шрифт в деталях.

Костяк нашей аудитории - опытные клиенты банков, которые зарабатывают на банковских продуктах.

2) Кто ваши рекламодатели? Они способны обеспечить безбедное существование вашей редакции?

Кто купит рекламу - тот и рекламодатель. В основном, это представители банков и финансовых структур, хотя иногда приходят криптодельцы и вулкановзломщики, но до меня они не доходят, отсеиваются на этапе общения с рекламным менеджером. Не веду учёт такого дохода, т.к. основным источником дохода считаю то, что зарабатываю за счёт банков другим путём.

3) Насколько ваш канал влиятелен в вашей сфере?

Как измерить влиятельность? Когда на сторонних ресурсах и на telegram-каналах/чатах ссылаются на наши посты? Или когда на негативные посты реагируют представители банков и/или платежных сервисов и пишут в обратную связь? Всё это есть.

Думаю, определённый вес наши посты имеют и моё дело - быть и дальше объективным и не размещать заведомо ложную информацию.

4) Откуда у вас эксклюзивы?

Ничего необычного: пишут представители банков/платежных сервисов, иногда клиенты пишут о том, о чем узнали от своих персональных менеджеров.

5) Вы работаете только онлайн или можете консультировать клиентов по тем или иным вопросам офлайн?

Только онлайн, только режим монолога, никаких консультаций, максимум вопрос-ответ