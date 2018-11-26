Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог

Вполне вероятно, что конфликт, произошедший между ВМС Украины и России в Азовском море, окажется далеко не последней провокацией украинской стороны в преддверии президентских выборов, которые намечены на март следующего года, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое мнение в комментарии «Аргументам недели – Крым» высказал политолог Николай ФИЛИППОВ. Он согласен с ранее выдвинутой версией о том, что случившееся в Керчь-Еникальском канале – провокация, спланированная президентом Украины Петром ПОРОШЕНКО с целью введения в стране военного положения и, как следствие, отсрочки предстоящей президентской гонки.

«Эту версию, кстати, высказывает Юлия ТИМОШЕНКО, которая, судя по украинским соцопросам, является главным претендентом на место ПОРОШЕНКО. Конечно она заинтересована в том, чтобы эти выборы состоялись и не были отменены. А военное положение позволяет снять выборы и отодвигать их срок», - пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит перегруппировка политических сил в связи с распадом оппозиционного блока и главный вопрос заключается в том, кто именно выйдет во второй тур голосования. Поэтому конфликт в Азовском море призван сохранить ПОРОШЕНКО у власти и внести некоторые коррективы в предвыборную ситуацию.

«Эта провокация согласована с западными партнерами, в этом сомнений нет. «Сахарный король» понимает, что его власть и деньги, а в его случае и жизнь, очень прочно связаны. Поэтому, потеряв власть, он может потерять не только деньги, но и жизнь. А убежать с деньгами, что удалось ЯНУКОВИЧУ, ему вряд ли дадут», - сказал ФИЛИППОВ.

В связи с этим, предполагает он, подобные провокации не только на море будут продолжаться до тех пор, пока не решится вопрос с дальнейшим статусом нынешнего президента Украины.

Политолог подчеркнул, что во время перекрытия канала в Керченском проливе образовалась пробка из морских судов, что привело к простою кораблей и потере большого количества средств украинских олигархов, предприятиям которых и были адресованы недоставленные вовремя грузы.

«Мы видим высказывания от официального представителя НАТО, от Федерики МОГЕРИНИ, и сколько всего еще прозвучит сегодня на заседании Совбеза ООН. Но ждать чего-то радикального не стоит, потому что решения в пользу России заблокирует Вашингтон, а против России – заблокирует, естественно, наша сторона», - подытожил Николай ФИЛИППОВ.

Напомним, утром 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России.

По данным погрануправления ФСБ Крыма, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям кораблей РФ остановиться. В связи с этим украинские суда были задержаны. ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы России. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь пресс-центр ВМС Украины заявил об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.