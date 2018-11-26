На Камчатке уволена чиновница, сравнившая пенсионера с животным

В Петропавловске-Камчатском власти края расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей 67-летнего пенсионера - жителя Елизовского района - с животным. Пожилой мужчина ранее был задержан около здания правительства Камчатского края с ружьем.

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19 ноября в Петропавловске-Камчатском был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Задержанным у здания регионального правительства оказался пенсионер. У него было изъято ружьё ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, и шесть патронов. Мужчина был помещен в краевой психоневрологический диспансер.

Вскоре в соцсетях появилась видеозапись этого инцидента. Видео снято на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женщина прокомментировала происшествие: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".

Власти подтвердили, что голос принадлежит чиновнице и заверили, что она уже уволена.