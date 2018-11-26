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Порошенко мог направить корабли из-за отказа Трампа пожать руку
26 ноября 2018, 14:50 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Трамп поддерживает Украину, но не поддерживает Порошенко. После недавней встречи лидеров стран в Париже украинский президент однозначно воспринял сигнал, который подал ему американский коллега. На церемонии приветствия Трамп не пожал руку Порошенко. Это воспринимается как политические похороны украинского лидера. Соединенные Штаты не поддерживают лично Порошенко. Такой расклад корреспонденту АН дал инсайдер внутренней политики Украины.
Возможной причиной холодного отношения Трампа к Порошенко стал рейтинг нынешнего украинского президента внутри страны и его неумение справиться с ситуацией в стране. Там процветает национализм в самой крайней степени и в вопиющей его форме. Репутацию Порошенко подпортили и бизнес-разборки с коллегами-олигархами, у которых он кое-что экспроприировал.
В контексте грядущих выборов на Украине (они состоятся в марте 2019 года) отношения будущего кандидата с Дональдом Трампом имеют ключевое значение. Возглавит кабинет официального Киева тот, кого поддержат Соединенные Штаты. Поэтому отказ Трампа пожать руку Порошенко на парижском саммите был воспринят им как однозначные политические похороны.
Основной конкурент в грядущих выборах у Порошенко — Юлия Тимошенко. Как пояснил корреспонденту АН инсайдер внутренней украинской политики, в планах Порошенко есть вариант уголовного преследования противника. Проще говоря, ее могут посадить накануне выборов.
Минусом уголовного преследования Тимошенко для нынешнего украинского президента является возможная реакция Вашингтона, который потребует освободить ее и станет своеобразной «крышей». Кроме того, арест Тимошенко не выгоден Порошенко по той причине, что это резко прибавит ей очков на столе политического покера отношений Украины и США. В случае вмешательства США, Трампу обязательно подадут сопроводительную характеристику по ситуации на Украине и дадут рейтинговый расклад. Если его знакомство с Тимошенко еще не состоялось, то после ареста, оно обязательно состоится. И это знакомство будет не в пользу Порошенко.
Введение военного положения для нынешнего президента Украины является одним из наиболее эффективных способов сохранения поста после марта 2019 года. Военное положение на Украине в контексте формализованного противостояния с Россией выгодно США.
По словам инсайдера внутренней украинской политики именно поэтому нынешний официальный Киев и рискнул на провокацию. В минувшее воскресенье в семь утра военные корабли Военно-морских сил Украины вторглись на территорию РФ. Они были блокированы. В связи с этим в ночь с воскресенья на понедельник был созван экстренный совет безопасности, на котором началась подготовка к ведению на Украине военного положения. Пока сроком на 60 дней. В дальнейшем этот режим может быть продлен.
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