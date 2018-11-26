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Борис Дубровский запретил покупать дорогую машину в муниципалитет региона
26 ноября 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава региона Борис Дубровский запретил руководству Катав-Ивановского района приобретать в лизинг автомобиль стоимостью порядка пяти миллионов рублей.
Отметим, что лот был размещен на сайте госзакупок. Машина должна иметь мощность 424 лошадиные силы, светлые сидения с отделкой премиальной кожей NAPPA и регулировками, панорамную крышу и люк с электроприводом, а также мультимедийная система для пассажиров задних сидений.
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