Борис Дубровский запретил покупать дорогую машину в муниципалитет региона

Глава региона Борис Дубровский запретил руководству Катав-Ивановского района приобретать в лизинг автомобиль стоимостью порядка пяти миллионов рублей.

Отметим, что лот был размещен на сайте госзакупок. Машина должна иметь мощность 424 лошадиные силы, светлые сидения с отделкой премиальной кожей NAPPA и регулировками, панорамную крышу и люк с электроприводом, а также мультимедийная система для пассажиров задних сидений.