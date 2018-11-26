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29 ноября в Крыму будет проводиться проверка системы оповещения населения

26 ноября 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

29 ноября в Крыму будет проводиться проверка системы оповещения населения
an-crimea.ru

На этой неделе в Крыму будет проводиться внеплановая проверка системы централизованного оповещения населения, сообщили в администрации Симферополя, пишут «Аргументы недели-Крым».

Проверка назначена на 29 ноября и будет проведена в период с 10:00 до 16:00.

Отмечается, что крымчанам не нужно предпринимать никаких действий, если они услышат вой сирен, запуск которых запланирован в указанное время.

Кроме того, планируется передать по радиоканалам речевое сообщение о порядке оповещения населения и действиях при получении сигналов.

 

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