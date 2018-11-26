Суда ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками, уже находятся в Керчи

Суда Военно-Морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные российскими пограничниками в Черном море, уже находятся в Керченском порту. СМИ опубликовали их фотографии, пишут «Аргументы недели-Крым».

Оба бронекатера и буксир накрывают маскировочной сеткой. Небольшое повреждение наблюдается только на правом борту судна «Яны Капу», пишет ТАСС.

Напомним, утром 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России.

По данным погрануправления ФСБ Крыма, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям кораблей РФ остановиться. В связи с этим украинские суда были задержаны. ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы России. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь пресс-центр ВМС Украины заявил об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.