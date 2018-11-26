//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Прохор Шаляпин проговорился, что собирается жениться
- Натали Портман мечтает о космосе
- Лариса Гузеева показала взрослого сына и красавицу-дочь
- Елена Захарова: жизнь кардинально изменилась после рождения дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Суда ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками, уже находятся в Керчи
26 ноября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Суда Военно-Морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные российскими пограничниками в Черном море, уже находятся в Керченском порту. СМИ опубликовали их фотографии, пишут «Аргументы недели-Крым».
Оба бронекатера и буксир накрывают маскировочной сеткой. Небольшое повреждение наблюдается только на правом борту судна «Яны Капу», пишет ТАСС.
Напомним, утром 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России.
По данным погрануправления ФСБ Крыма, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям кораблей РФ остановиться. В связи с этим украинские суда были задержаны. ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы России. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал был закрыт для прохода гражданских судов.
В свою очередь пресс-центр ВМС Украины заявил об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
//Политика
В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива
//Общество
Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог
//В мире
Журналист раскрыл план госпереворота в Киеве после провокации в Азовском море
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Видео ВСУ о «захвате» территории на Светлодарской дуге разоблачили ополченцы ДНР
//Новости партнеров
//Политика
Опубликовано видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи
//Общество
//Общество
Создатель Дайджест ББ рассказал, чем его telegram-канал отличается от других
//В мире
Тимошенко озвучила стратегию борьбы с Россией после вторжения украинских судов
//Новости СМИ2
//Общество
Порошенко мог направить корабли из-за отказа Трампа пожать руку
//Общество
29 ноября в Крыму будет проводиться проверка системы оповещения населения
//В мире
//В мире
//Спорт
//В мире
//Культура
Карен Шахназаров прокомментировал кончину Бернардо Бертолуччи
//Общество
//В мире
//В мире
Рябков: после выхода США из ДРСМД может начаться масштабная гонка вооружений
//Общество
Известный журналист напомнил о предательстве Горбачёва в связи с делом министра
//Наука
//В мире
Москва требует, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ
//Общество
//В мире
Зачем австралийцам длинные заборы?
//В мире
СМИ сообщили о «бунте» в рядах воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ
//Культура
В Москве ушел из жизни диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов