Заседание Госсовета в Ялте могло бы пройти без галстуков: в джинсах и майках

Максимум, что могли позволить себе гости в «Мрии» - снять галстуки, хотя, как сами они признались, им предлагалось прийти в джинсах и футболках, пишут «Аргументы недели-Крым».

Заседание Государственного совета страны 23 ноября 2018 года прошло в «Мрии» под Ялтой. На него съехались члены федерального правительства и руководители регионов.

Журналисты «президентского пула», присутствующие на совещании, приводят признание мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА, который рассказал, что всех предупредили, что можно явиться перед верховным главнокомандующим Владимиром ПУТИНЫМ в майке и джинсах.

«И вы знаете, мы просто не поверили!», - объяснил, почему все одеты по-офисному, мэр Москвы.