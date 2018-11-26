На Украине началась подготовка к войне с Россией

Во вторник в четыре часа дня Верховная Рада проголосует за введение военного положения на Украине. Либо не проголосует. Но это маловероятно. На экстренном совещании украинского совбеза, который состоялся минувшей ночью, вопрос уже решен.

«СНБО Украины единогласно поддержал предложение Президенту Украины ввести военное положение сроком на 60 суток», — публично объявил секретарь украинского Совбеза Турчинов.

Об ночном совещании военного кабинета АН уже сообщил сразу, как только это стало известно. Поводом стал инцидент в море. В воскресенье были российские пограничники блокировали украинские военные суда, которые вторглись на территорию Российской Федерации.

Провокация была настолько явной, что даже блок НАТО отказался от однозначной поддержки Украины. Официальные заявления носят чисто формальный характер. Они ни к чему не обязывают их авторов. Евросоюз призвал к деэскалации конфликта.

«На языке международной дипломатии призыв к деэскалации означает: 'Разбирайтесь там сами, мы не вписываемся, у нас и без вас тут геморроя хватает'», — заметила хорошо разбирающаяся в международной политике главред RT Маргарита Симоньян

Тем временем на Украине началась пропаганда введения военного положения в стране. Первыми откликнулись банкиры. Банкиры убеждают население, что ничего страшного не произойдет. Как будто опытные пройдохи, свои слова они формулируют достаточно дипломатично, и ничего не обещают.

«Любые принятые решения никоим образом не повлияют на работу банковской системы», — заявил председатель украинского нацбанка Яков Смолий. Он точно знает, что при угрозе войны первой страдает национальная валюта. Достаточно вспомнить как мгновенно и достаточно заметно скакнул доллар после одного только твитта Дональда Трампа с военными угрозами в адрес Северной Кореи.

Вернуться к стабильному состоянию доллару удалось достаточно быстро. Валюта устойчивая. Этого не скажешь про гривну. Председатель Национального банка Яков Смолий хорошо про это знает, поэтому ничего и не сказал. На работу банковской системы военное положение может и не повлияет, но на курсе гривны оно скажется достаточно сильно.

Собственно, о том, что официальный Киев может ввести режим военного положения, говорилось еще с прошлого года. Все это время его необходимость привязывалась к ситуации на Донбассе. Как пояснили корреспонденту АН инсайдеры украинской политики, причина этого кроется в президентских выборах, которые состоятся на Украине в марте 2019 года. Порошенко нацелен исключительно на сохранении поста президента за собой. У него нет другого выбора. Как только он перестает быть главой государства, его тут же сожрут. За время своего президентства Порошенко слишком сильно поклевал своих коллег олигархов. Один только «отжим» Приват-банка у Коломойского чего стоит. А украинский бизнес-истеблишмент достаточно памятливый и умеет возвращать свое с лихвой.

В настоящий момент главный конкурент у Порошенко — Юлия Тимошенко. Сейчас против нее развернута чрезвычайно агрессивная PR-кампания. Если она не принесет результатов, по информации украинских инсайдеров, возможно, Тимошенко даже посадят.

Военное положение — один из вариантов безоговорочного сохранения поста президента за Порошенко. При этом режиме ограничивается целый ряд общественно-политической деятельности. Самое главное для Порошенко, при этом отменяются выборы. Поэтому сейчас официальный Киев раскачивает ситуацию, и готовит население к новому витку напряженных отношений с Российской Федеарции, публично готовясь к войне.