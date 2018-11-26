Депутат госдумы Анатолий Литовченко продолжает выполнять наказы южноуральцев. Многие из них связаны с состоянием дорог.

Так, около завода металлоконструкций каждый год велись какие-то раскопки. То труба водоканала прохудилась, то газопровод надо проложить. От постоянных ремонтов очень пострадало дорожное покрытие, и сами работники предприятия обратились к парламентарию.

- Восемь лет люди ходили по инстанциям, но каждый раз чиновники говорили про недостаток финансирования, - отметил Анатолий Литовченко. - В этом году ситуацию под личный контроль взял глава администрации Ленинского района Александр Орел – и работа выполнена.

В том же районе была отремонтирована улица Гранитная - лидер народного антирейтинга всероссийского проекта «Карта убитых дорог». В Еманжелинске восстановлено дорожное покрытие улицы Гагарина, а в Октябрьском районе заканчивается ремонт моста через реку Уй. Работа будет продолжена.