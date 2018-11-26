Хорошая память в любом возрасте

Не секрет, что с возрастом память у человека ухудшается. И дело даже не в склерозе или «альцгеймере» - эти беды, к счастью, настигают далеко не всех. Дело в ухудшении функционирования самого мозга. Неужели от этой напасти нет спасения? Есть, конечно, и оно, как и спасение утопающих, в ваших собственных руках.

Почему она барахлит?

Мозг, как и остальные органы человека, чем-то похож на автомобильный мотор. Пока он новенький, то выдает все полагающиеся лошадиные силы, рычит и крутит колеса. Только заправляй его нормальным топливом и вовремя меняй масло, иначе он начнет чихать и капризничать. Но каким экстратопливом его не заправляй, со временем механизмы начинают изнашиваться – появляется нагар на клапанах, западают маслосъемные кольца, движок начинает дымить, постукивать, «жрать масло», повышается расход топлива, снижается мощность. Давишь на газ, а вместо привычного рывка только натужный рев из-под капота и дым из выхлопной трубы. Для многих это приговор – надо срочно избавляться от машины, пока совсем не встала.

Но почему одни автомобили бегают пять лет, и начинают «сыпаться», а другие тянут лямку по 20-25 лет? А посмотрите на ретро-автомобили, участвующие в разных парадах и пробегах. Им по 50, а некоторым и по 100 лет. А они сверкают лаком, их моторы выглядят, будто только сошли с конвейера, а по утрам под капотом ни единой капельки вытекшего масла. Ответ прост – за мотором надо ухаживать. И не давать ему стоять без дела – даже почти новые моторы простоявших в гараже десять лет машин без шаманских плясок с бубном не заведешь.

Простите за столь долгое отвлеченное предисловие, но аналогия слишком близкая. Если мозг не тренировать, он застывает и «шарики» в нем начинают вращаться с большим трудом и скрипом. Если его загружать, но не обслуживать вовремя и не использовать при этом качественные «материалы» - он будет изнашиваться и откажет. А если отнестись к этому «мотору» с уважением, тренировать его, не давать покрыться пылью, «смазывать» и «заправлять», как положено, он верой и правдой вам прослужит долгие-долгие годы.

Дай мозгам работать!

Кстати, проблемы с памятью - это беда отнюдь не только пожилых людей. Современные технологии очень облегчают жизнь людей. Всевозможные механизмы отучили нас от долгой ходьбы, поднятия тяжестей. Мы сидим по восемь часов за рабочим столом, потом сидим в машине по дороге домой, а там усаживаемся перед телевизором. Наши мышцы дрябнут, позвоночник перестает гнуться, суставы начинают скрипеть. Но при наличии небольшого желания все это легко устраняется. Можно пойти в спортзал, тренажерку или бассейн. Да хоть просто выйти и погулять час-другой по парку.

Но что делать с мозгом? Как ни странно, в век высоких технологий и переизбытка информации этот наш важнейший для жизни орган не развивается, как следовало бы ожидать, а, наоборот, деградирует. Нам почти ничего не нужно запоминать, все за нас делают умные машины. Не нужно владеть навыками устного счета – в любом телефоне есть калькулятор. Увидев нужное объявление на двери подъезда, мы не заучиваем его, а просто фотографируем. Чтобы в интернет-дискуссии выглядеть умным нам уже не требуется внимательно с карандашом читать толстые книги и тщательно фиксировать в памяти цитаты, даты и цифры из них – все можно за считанные секунды найти на поисковиках или в википедии.

А кто из нас не сталкивался с идиотской ситуацией – вам нужно позвонить маме, жене, сыну – кому-то близкому, кому вы звоните по десять раз на дню. Но батарейка в телефоне села, а с домашнего или с таксофона вы позвонить не можете, потому что банально не помните номер! Ведь вы не набираете его каждый раз кнопками, а просто вызываете из памяти телефонной книжки.

Мозг, наш «Центр управления полетом», расслабляется. Ему удобно и вольготно. А мы еще добиваем его информационной жвачкой в виде ярких, но бессмысленных фильмов-развлекушек, простенькими ненапряжными книжками из разряда «прочитал и выбросил».

И вот мы уже в тридцать лет не можем вспомнить, как звали одноклассника, который сидел за соседней партой. Вечно теряем пульт от телевизора. Забываем про день рождения любимой тетушки. Перерываем всю квартиру в поисках зимних сапог, которые весной куда-то убрали. И печально вздыхаем – да, память уже не та, подводит.

Но это не она нас подводит, а мы ее! Это мы сделали все, чтобы разбаловать свой мозг, чтобы он перестал выполнять свои функции в полном объеме. Ведь он, как мышца, нуждается в тренировке, и без нее просто разлагается.

Все возрасты покорны

И что делать? Не поздно ли пить «Боржоми», если почки уже начали отваливаться? Приведем аналогии с теми же мышцами. Принято считать, что для немолодых людей существует разве что бег трусцой и скандинавская ходьба с лыжными палками. Иначе, мол, мышцы начнут рваться и суставы полетят к чертовой матери. Но примеры показывают обратное. Известный юморист Ефим Шифрин всегда выглядел классическим «ботаном» - тощий, нескладный. Но в сорок лет товарищ привел его в «качалку» и теперь бицепсам и «дельтам» 62-летнего артиста позавидует любой молодой спортсмен. А толстячок Джеффри Лайф пошел в зал и вовсе в 59 лет. Сейчас ему 74, и он позирует для мужских журналов, демонстрируя впечатляющую мускулатуру и пресловутые «кубики на животе».

Заставить мозг работать, как полагается, можно в любом возрасте, если он не поражен органическими изменениями вследствие болезней. Но даже в этом случае можно улучшить его функционирование. Книга Оксаны Морозовой «Хорошая память в любом возрасте» - замечательный помощник в этом деле.

Памяти бывают разные…

Чем же она отличается от массы других книг на схожую тему?

Главное - комплексным подходом. Это не сборник задач и упражнений, но и не научный трактат. В этой книге простым, доступным языком рассказывается, как работает память. Как устроен этот механизм, почему он может разладиться и как вернуть его в работоспособное состояние подручными средствами. Какие бывают виды памяти и в чем их различие. Как тренировать каждый вид памяти отдельно.

Обычно все знают, что память делится на быструю и долговременную. Но оказывается, их намного больше, каждая отвечает за свою область применения и работают они по-разному. Значит, и тренировать их надо не одинаково.

Например только по длительности сохранения воспринятой информации память бывает долговременной, кратковременной и оперативной, иногда также выделяют мгновенную и генетическую.

Кратковременная память – это быстрое запоминание информации на короткий срок. В течение каждого дня мы воспринимаем и запоминаем самую различную информацию, которая практически сразу забывается нами. Длительность удержания здесь не превышает нескольких десятков секунд. Например, если вы переходите улицу и уступаете проезжающей машине, то чаще всего информация о ней вами будет забыта. Если же вас спросить об этом сразу, вы вероятнее всего сможете вспомнить цвет, форму и некоторые другие особенности машины.

Долговременная память – сохранение информации в течение длительного времени. Считается, что долговременная память – самая сложная и важная система памяти, так как именно благодаря ей человек накапливает и трансформирует свой жизненный опыт.

Оперативная память обеспечивает запоминание и сохранение информации, необходимой для обеспечения текущей деятельности в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. После прекращения деятельности эта информация чаще всего забывается, либо попадает в долговременную память.

Мгновенная память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятой органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Эта память – непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 секунды.

А ведь память еще делится на типы по характеру целей деятельности, по характеру психической активности, а так же быть механической и смысловой. И к каждой нужен отдельный подход. Прочитав книгу, вы эти подходы узнаете.

Тут же рассказывается о том, как не запоминать ненужное, то есть, не перегружать «оперативную память» вашего компьютера, установленного в голове.

Кроме того, рассмотрены типа не только памяти, но и людей. Ведь не существует универсальных методик, каждому нужна своя. Тут вы определите и свой тип, и те методики, которые подойдут вам лучше всего.

Рассматриваются и отличия, возникающие с возрастом. Какие-то упражнения подойдут и внуку, и деду. А какие-то требуют возрастной коррекции.

Кроме того, подход к тренировке памяти в книге является разносторонним. Тут не только сами упражнения, но и продукты, которые поспособствуют лучшему достижению результата. Рассматриваются и положительные и отрицательные факторы употребления лекарственных препаратов.

А чтобы расслабиться между упражнениями, можно почитать афоризмы и анекдоты про память. Они тоже в книге есть.

В общем, читайте книгу Оксаны Морозовой "Хорошая память в любом возрасте", и проблемы Доцента из «Джентльменов удачи», который забыл, где спрятал шлем Македонского, вас больше беспокоить не будут.



