Известный тележурналист Андрей Караулов напомнил, что в охране первого президента СССР был специальный человек, лично преданный председателю КГБ Владимиру Крючкову, который следил за тем, чтобы во время зарубежных поездок Горбачев "не торговал родиной".



На своей странице в Facebook Караулов пишет: "Это было особенно актуально после факта получения Горбачёвым взятки в 100.000 долларов от президента Южной Кореи Ро Де У, о чем в своё время бывшие руководители страны Язов, Рыжков и Крючков подробно рассказывали в одной из серий моего авторского цикла "Неизвестный Путин".



По мнению Караулова, бывшего министра экономики России Алексея Улюкаева арестовали не за смехотворную взятку в 2 млн долларов, а за попытку продать американцам карту полезных ископаемых России с точными цифрами запасов каждого месторождения. Косвенно эту версию подтверждает то, что сразу после ареста Улюкаева фсбшники взяли под свой контроль соответствующий отдел в Минэкономики.