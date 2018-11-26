Смоделирован вероятный сценарий удара украинских военных по Крымскому мосту

Украина в будущем может попытаться ударить по мосту, соединяющему Крым с остальной территорией РФ. Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном в русскоязычном сегменте интернета.

Сайт antifashist.com пишет, что для Киева нет смысла проводить атаки против российских портов, так как это будет расценено международным сообществом как акт агрессии. При этом удар по Крымскому мосту и газопроводу, проложенному в Керченском проливе, нареканий со стороны зарубежных партнеров Украины вызвать не должен в связи с тем, что они не признают Крым частью РФ.

В процитированной публикации говорится, что наиболее простым вариантом для украинской стороны станет подрыв одной из опор моста боевыми пловцами. Военных могут спустить в воду с любого торгового судна под флагом соседнего государства. После выполнения диверсионного задания их подберет украинская Азовская флотилия.