Шеф-редактором крупного медиахолдинга стал Андрей Трушников

Андрей Трушников, историк по образованию, занял должность шеф-редактора крупного медиа-холдинга. Семь лет он работал главным редактором областной газеты "Южноуральская панорама". Теперь он станет определять информационную политику Издательского дома "Гранада Пресс".

В активе у "Гранады" порядка 10 информационных сайтов и около 8 крупнейших газет региона. Это такие печатные издания, как «Аргументы недели. Челябинск», «МК. Урал», «Южноуральская панорама», «Губерния», «Вечерний Челябинск», «Парламентская неделя», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий», «Метро», причем каждый с персональными сайтами, а также исключительно интернет СМИ: «ЧелябинскСегодня», «Полит74». Кроме того, холдинг регулярно организует онлайн-вещание, раскручивает собственное телевидение и распространяет новости в собственных группах в социальных сетях.

Уже сейчас известно о том, что новый шеф-редактор не только будет развивать имеющиеся направления, но и создавать новые проекты.

- Задачи поставлены очень серьезные, уверен, что команда «ГранадыПресс» сможет их реализовать. Постараемся удивлять и читателей, и партнеров, и конкурентов, — заявил Андрей Трушников.

Его кресло редактора в газете займет заместитель Марк Рискин.