Курьёзные итоги «Чёрной пятницы»

На прошлой неделе прошла «Черная пятница». Кто-то совершал покупки в интернете, а кто-то предпочёл стоять в огромных очередях. В день больших скидок люди атаковали магазины и даже брали то, что им вовсе не пригодится.

В США, где и возникла «Чёрная пятница», объем интернет-продаж по сравнению с предыдущим годом вырос на 23,6%. Российские покупатели старалась не отставать от американцев и также штурмовали рынки. А вот в Китае один мужчина в алкогольном опьянении стал совершать бесконтрольные покупки в интернет-магазине, передает s-info. В результате он приобрел себе несколько животных: свинью, павлина и саламандру.

Другая жительница КНР решила сэкономить перед шопингом и на протяжении трех недель ела только лапшу быстрого приготовления. Из-за неправильного питания девушка оказалась в больнице. За оказанные медицинские услуги ей выставили счет, превышающий сэкономленную сумму.