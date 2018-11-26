В карельском посёлке Суоёки требуются мужики для зачатия 20 детей

Недавний скандал жительницы посёлка Суоёки с главой Карелии Артуром Парфёнчиковым, облетевший все СМИ, завершился визитом руководителя региона на место проблемы, в 150 км от Петрозаводска, где закрыты детский сад и школа.



Напомним, что мать двоих детей Анна Власова попросила Парфенчикова в соцсетях открыть в посёлке детский сад. Тот ответил экономической нецелесообразностью восстанавливать дошкольное заведение для пятерых детей. И предложил сидеть с детьми самим или бабушкам. Переписка накалилась, но потом Парфенчиков извинился перед матерью. И следом приехал в село, чтобы увидеть всё своими глазами.



После объезда и встречи с жителями власти всё-таки пришли к выводу, что для открытия детского сада необходимо хотя бы 20 дошколят. Если женщины нарожают, то через три года будет и детсад. А как это сделать, если в селе проживают всего 271 человек и большинство мужчин разъехались по стране на заработки? Вот такая вот математика.



А пока в школу придётся детям добираться до ближайших посёлков, а с дошколятами сидеть матерям и бабушкам. И не в одном только Суоёки такая проблема. Из многих некогда густонаселённых российских посёлков молодёжь уезжает в большие города, дома пустуют, земля зарастает сорняком. Это только в Подмосковье за землю воюют дачники, а в дальних сёлах остались неудачники. Вот такая вот демография.



